Выставка трофеев из зоны СВО заработала на Поклонной горе

Весь май в столице на Поклонной горе будет проходить выставка трофейной военной техники. На ней представлено оружие, которое удалось захватить российским военным в зоне СВО. Жители и гости столицы могут увидеть свыше 30 образцов бронетехники, в том числе американский танк Abrams и немецкий Leopard 2. Рассказываем подробности.
Выставка трофеев
Выставка трофейного вооружения и военной техники в Парке Победы на Поклонной горе открылась 1 мая и будет работать до конца месяца. На площадке представлены экспонаты, которые удалось захватить российским военным в ходе спецоперации. В том числе зарубежные боевые машины пехоты (БМП), танки и бронеавтомобили. В общей сложности речь идет о 32 образцах различной бронетехники.
Кроме того, в ночь на 1 мая, за насколько часов до открытия площадки, туда доставили еще два экспоната американского производства. Это танк M1 Abrams и штурмовая инженерная машина M1150 Assault Breacher Vehicle.
Рядовой гвардии Руслан Путкарадзе рассказал телеканалу Москва 24 подробнее об американских образцах. По его словам, Abrams был подорван и добит двумя коптерами в Авдеевке в апреле этого года. Эвакуировать такую технику – это целая спецоперация, уточнил он.
Вместе с тем на Поклонной горе можно ознакомиться с образцами стрелкового вооружения иностранных армий, беспилотниками, идеологической литературой, документами и снаряжением бойцов ВСУ. Рядом с экспонатами размещены стенды с информацией о производителях техники, обстоятельствах и месте ее захвата, а также технических характеристиках.
"Вызовет большой интерес"
Гости выставки поделились с телеканалом Москва 24 своими впечатлениями от экспозиции. "Удивило, что техника здесь со всего мира, со всего Запада. Не существует ничего неразрушимого, все можно сломать. Самое главное – не отступать и идти вперед", – отметил один из посетителей.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что экспозиция должна вызвать большой интерес.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале тоже высказалась по поводу выставки трофейного вооружения и военной техники на Поклонной горе.
"Думаю, дипломатическому корпусу будет интересно ознакомиться с тем, как "коллективный Запад" уничтожает мир и безопасность на планете. Широко представлены образцы натовской техники, поставленной киевскому режиму", – отметила она.
По словам Захаровой, экспозиция окажется интересной для тех, кто все еще хранит веру в "западные ценности" либо не замечает "гибридной агрессии, развернутой натовцами" против российского народа.