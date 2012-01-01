Весь май в столице на Поклонной горе будет проходить выставка трофейной военной техники. На ней представлено оружие, которое удалось захватить российским военным в зоне СВО. Жители и гости столицы могут увидеть свыше 30 образцов бронетехники, в том числе американский танк Abrams и немецкий Leopard 2. Рассказываем подробности.



Выставка трофеев

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмичёнок

Выставка трофейного вооружения и военной техники в Парке Победы на Поклонной горе открылась 1 мая и будет работать до конца месяца. На площадке представлены экспонаты, которые удалось захватить российским военным в ходе спецоперации. В том числе зарубежные боевые машины пехоты (БМП), танки и бронеавтомобили. В общей сложности речь идет о 32 образцах различной бронетехники.





из сообщения в телеграм-канале Минобороны России Гости мероприятия смогут ознакомиться с танком Leopard 2 и боевой машиной пехоты Marder немецкого производства, американской БМП Bradley, шведской БМП CV90, французской боевой бронированной машиной АМХ-10RC.

Кроме того, в ночь на 1 мая, за насколько часов до открытия площадки, туда доставили еще два экспоната американского производства. Это танк M1 Abrams и штурмовая инженерная машина M1150 Assault Breacher Vehicle.

Рядовой гвардии Руслан Путкарадзе рассказал телеканалу Москва 24 подробнее об американских образцах. По его словам, Abrams был подорван и добит двумя коптерами в Авдеевке в апреле этого года. Эвакуировать такую технику – это целая спецоперация, уточнил он.





Руслан Путкарадзе рядовой гвардии Это проводится под обстрелами. Потому что порой, если машина не уничтожена, вэсэушники сами пытаются эвакуировать или хотя бы запчасти от нее какие-то нужные забрать.

Вместе с тем на Поклонной горе можно ознакомиться с образцами стрелкового вооружения иностранных армий, беспилотниками, идеологической литературой, документами и снаряжением бойцов ВСУ. Рядом с экспонатами размещены стенды с информацией о производителях техники, обстоятельствах и месте ее захвата, а также технических характеристиках.



"Вызовет большой интерес"

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Гости выставки поделились с телеканалом Москва 24 своими впечатлениями от экспозиции. "Удивило, что техника здесь со всего мира, со всего Запада. Не существует ничего неразрушимого, все можно сломать. Самое главное – не отступать и идти вперед", – отметил один из посетителей.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что экспозиция должна вызвать большой интерес.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Безусловно, эта выставка вызовет большой интерес у москвичей и гостей нашего города, да и у всех россиян, абсолютно. Это, конечно, блестящая идея. Мы должны видеть поверженную технику.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале тоже высказалась по поводу выставки трофейного вооружения и военной техники на Поклонной горе.

"Думаю, дипломатическому корпусу будет интересно ознакомиться с тем, как "коллективный Запад" уничтожает мир и безопасность на планете. Широко представлены образцы натовской техники, поставленной киевскому режиму", – отметила она.

По словам Захаровой, экспозиция окажется интересной для тех, кто все еще хранит веру в "западные ценности" либо не замечает "гибридной агрессии, развернутой натовцами" против российского народа.

