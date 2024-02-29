В РФ начали создавать военный вездеход-амфибию "Тритон"

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Вездеход-амфибия "Тритон" для форсирования водных преград и создания плацдармов в зоне СВО создается в России. В настоящий момент проходит сборка опытного образца машины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на гендиректора предприятия разработчика "Тритона" ООО "Арго" Константина Багдасарова.

По его словам, у данной машины есть своя ниша и в войсках, и в гражданской сфере, и в МЧС. Говоря об актуальности разработки, он отметил, что сейчас многие участки линии обороны российских военных в зоне СВО проходят вдоль водных преград, являющихся естественным препятствием для наступательных действий войск, в перспективе их нужно будет преодолевать.

Это можно сделать, если создать плацдарм на противоположном берегу, обеспечивающий налаживание переправ, по которым можно будет перебросить более тяжелую технику, объяснил собеседник агентства. Нужны соответствующие плавсредства, чтобы это решить, добавил он.

Разработчик считает, что эффективным вариантом форсирования рек является переброска групп из 50 небольших машин-амфибий с экипажем по пять бойцов в каждой при поддержке авиации и артиллерии на одном из участков водной преграды.

По словам Багдасарова, поразить такое количество маленьких целей, как "Тритон", одновременно сложно. Кроме того, одно из преимуществ машины – размещение двигателя, позволяющее амфибии "прыгать" в воду с невысокого обрыва, плавучесть при этом не теряется. Грузоподъемность вездехода на воде составляет 1,5 тонны, на грунтах – тонну.

В материале уточнили, что машина будет стоить 2,4 миллиона рублей при комплектации с бензиновым двигателем, с дизельным – 2,9 миллиона рублей. Таким образом, по цене одного бронетранспортера можно приобрести 10 "Тритонов".

Как заметил гендиректор, испытания "Тритона" должны начаться в мае-июле 2024 года. Прототип вездехода представят в апреле на выставке "Экспотехностраж-2024", готовую машину планируют представить в августе на форуме "Армия-2024".

Разработчик подчеркнул, что в перспективе "Арго" планирует выйти на производство 500 "Тритонов" в год. Прототипом для машины выступил транспортер переднего края. В советское время его выпускал завод ЛуАЗ под серией 967М.

"Почему именно ЛуАЗ? Дело в том, что в этом автомобиле уже в 1960-е годы были заложены очень интересные технические решения по проходимости и живучести машины", – сказал Багдасаров.

Он уточнил, что на 13-дюймовых "колесиках" стояли бортовые редукторы, то есть, кроме основной передачи, на бортах есть дополнительные шестерни, усиливающие крутящий момент. Это дает транспорту вездеходные качества, за которыми конструкторы "гонятся" до сих пор, заключил разработчик.

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