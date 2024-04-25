Собянин рассказал об уникальных методах работы московских реставраторов

Московские реставраторы придумывают новые способы сохранить старинные предметы. Одна из инноваций – желейные пластины на основе природного загустителя агар-агара. Специалисты Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Грабаря с их помощью очищают деликатные материалы. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Еще одно нововведение центра – наноцеллюлоза. Ее используют для консервации старинных рукописей и изображений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.