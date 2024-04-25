Движение на ряде улиц Москвы перекроют 26 апреля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 апреля, 17:30

Новости

Собянин рассказал об уникальных методах работы московских реставраторов

Собянин рассказал об уникальных методах работы московских реставраторов

Собянин: новый корпус школы № 2083 в ТиНАО откроется к следующему учебному году

Новости часа: к 1 сентября в Москве откроется более 30 новых школ и детсадов

Новости часа: новый корпус школы № 2083 в ТиНАО откроется к следующему учебному году

Новости часа: 80 объектов образования построят в ТиНАО за два года

Сергей Собянин объявил о скором открытии новой школы в ТиНАО

Собянин: в Ново-Переделкине появится спортивный кластер на открытом воздухе

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о работе платных парковок в майские праздники

Новости часа: на западе Москвы будет обновлено пять крупных общественных пространств

Новости часа: сбалансированный городской квартал появится в Даниловском районе Москвы

Московские реставраторы придумывают новые способы сохранить старинные предметы. Одна из инноваций – желейные пластины на основе природного загустителя агар-агара. Специалисты Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Грабаря с их помощью очищают деликатные материалы. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Еще одно нововведение центра – наноцеллюлоза. Ее используют для консервации старинных рукописей и изображений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоКсения Чепенко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика