25 апреля, 17:30Новости
Собянин рассказал об уникальных методах работы московских реставраторов
Московские реставраторы придумывают новые способы сохранить старинные предметы. Одна из инноваций – желейные пластины на основе природного загустителя агар-агара. Специалисты Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Грабаря с их помощью очищают деликатные материалы. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Еще одно нововведение центра – наноцеллюлоза. Ее используют для консервации старинных рукописей и изображений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.