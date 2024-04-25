25 апреля, 14:45Новости
Сергей Собянин объявил о скором открытии новой школы в ТиНАО
В столичном ТиНАО на улице Уточкина откроют новую школу к 1 сентября. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра учебного заведения.
Новую школу ждут тысячи местных жителей. Возвели здание по городской программе стимулирования создания мест приложения труда.
К 2026 году в ТиНАО появятся еще порядка 80 объектов образования. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
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