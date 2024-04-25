Движение на ряде улиц Москвы перекроют 26 апреля

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25 апреля, 14:45

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Сергей Собянин объявил о скором открытии новой школы в ТиНАО

Сергей Собянин объявил о скором открытии новой школы в ТиНАО

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В столичном ТиНАО на улице Уточкина откроют новую школу к 1 сентября. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра учебного заведения.

Новую школу ждут тысячи местных жителей. Возвели здание по городской программе стимулирования создания мест приложения труда.

К 2026 году в ТиНАО появятся еще порядка 80 объектов образования. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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