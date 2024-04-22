Пять тематических маршрутов появится в парке "Яуза"

После завершения работ по благоустройству парка "Яуза" москвичи смогут прогуляться по одному из пяти маршрутов: пешеходно-рекреационному, велосипедному, спортивно-беговому, эколого-просветительскому и историко-культурному.

На данный момент в парке обустроено около 40 километров променадов и транзитных троп. Первые – для неспешных прогулок по живописным местам, а вторые кратчайшим путем связывают функциональные зоны и входы в парк с основными маршрутами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

