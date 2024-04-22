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22 апреля, 12:15

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Собянин: несырьевой экспорт из Москвы в дружественные страны вырос почти на 9%

Собянин: несырьевой экспорт из Москвы в дружественные страны вырос почти на 9%

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Московские промышленники увеличили экспорт в другие страны на 9% в 2023 году. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Рост отмечают в таких отраслях, как машиностроение, металлообработка, пищевая и химическая промышленность, косметика и фармацевтика. Основными торговыми партнерами Москвы стали Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Турция и Китай.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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