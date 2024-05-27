Дом 1939 года постройки отремонтируют на 1-й Тверской-Ямской улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В жилом доме 1939 года постройки в центре Москвы проведут капитальный ремонт. Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков, передает портал мэра и правительства Москвы.

Речь идет о здании по адресу улица 1-я Тверская-Ямская, дом 36, строение 1. Здание признано объектом культурного наследия. Проектную документацию уже согласовали.

Во время капитального ремонта в доме выполнят комплекс внутренних и наружных ремонтных работ. В подъездах очистят и окрасят потолки, частично заменят керамическую плитку на стенах и покрытия полов на первом этаже, установят плинтусы и поэтажные номерные таблички. Кроме того, в доме отремонтируют фасады, обновят покрытие козырьков входных групп, заменят оконные отливы и блоки, расчистят плиты цоколя.

По словам начальника производственного технического управления Фонда капитального ремонта Москвы Бориса Джиоева, в столице применяется стандарт восстановления исторических жилых домов, который включает в себя использование новейших материалов и технологий.

Он подчеркнул, что при проведении работ важно сохранить первозданную красоту каждого объекта, причем не только архитектуры фасада, но и подъездов.

Ранее сообщалось, что в Москве в рамках программы капремонта жилого фонда отремонтируют 170 многоквартирных домов в ЮЗАО. Специалисты проведут соответствующие работы в этом году. Они восстановят фасады, кровлю, приведут в порядок входные группы и балконы, восстановят архитектурные элементы.