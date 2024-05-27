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27 мая, 18:15

Новости

Собянин: цифровизация открывает новые возможности для московских библиотек

Собянин: цифровизация открывает новые возможности для московских библиотек

Собянин: цифровизация открывает новые возможности для московских библиотек

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У московских библиотек появились новые возможности благодаря цифровизации. В столице создают и внедряют автоматизированную библиотечную информационную систему. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Для удобства читателей разработан единый формат читательского билета. Новая цифровая система позволяет формировать электронные каталоги, использовать микрочипы и бронировать литературу онлайн.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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