Собянин: цифровизация открывает новые возможности для московских библиотек

У московских библиотек появились новые возможности благодаря цифровизации. В столице создают и внедряют автоматизированную библиотечную информационную систему. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Для удобства читателей разработан единый формат читательского билета. Новая цифровая система позволяет формировать электронные каталоги, использовать микрочипы и бронировать литературу онлайн.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.