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24 мая, 10:55

Культура

"Моя Москва": Наталья Гвоздикова. Часть 1

"Моя Москва": Наталья Гвоздикова. Часть 1

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Героиня программы Наталья Гвоздикова родилась не в Москве, а в Забайкалье. В столицу она приехала учиться, с тех самых пор Москва стала для Натальи главным городом ее жизни.

Прогуливаясь по любимым местам Якиманки, народная артистка России расскажет, почему Николай Еременко и Талгат Нигматулин так и не научили ее кататься на коньках, у кого она заимствовала идеи для своего образа, и какая она – Москва Натальи Гвоздиковой.

Подробности – в программе "Моя Москва".

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Программа: Моя Москва
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