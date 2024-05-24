"Моя Москва": Наталья Гвоздикова. Часть 1

Героиня программы Наталья Гвоздикова родилась не в Москве, а в Забайкалье. В столицу она приехала учиться, с тех самых пор Москва стала для Натальи главным городом ее жизни.

Прогуливаясь по любимым местам Якиманки, народная артистка России расскажет, почему Николай Еременко и Талгат Нигматулин так и не научили ее кататься на коньках, у кого она заимствовала идеи для своего образа, и какая она – Москва Натальи Гвоздиковой.

Подробности – в программе "Моя Москва".