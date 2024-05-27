Постаматы с автоматической выдачей книг стали использовать в столичных библиотеках

27 мая в России отмечают День библиотек. На данный момент современные библиотеки претерпевают изменения: они становятся инновационными пространствами.

Так, чтобы найти и заказать редкое издание книги в столице, можно использовать специальный сервис "Библиотеки Москвы" на портале mos.ru. На экране смартфона появится интерактивная карта, на которой будут отмечены устройства с автоматической выдачей книг.

Подробнее о современных библиотеках – в эфире телеканала Москва 24.

