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15 мая, 16:30

M24.RU

Александр Лазарев рассказал о премьерах в Театре Российской армии

Александр Лазарев рассказал о премьерах в Театре Российской армии

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Премьера спектакля "Шинель" прошла в Театре имени Гоголя в Москве

15 мая в МИА "Россия сегодня" прошла пресс-конференция, посвященная 95-му юбилейному сезону Театра Российской армии.

О стратегии развития театра, создании нового культурного пространства, творческих планах и премьерах рассказывали:

  • главный режиссер театра, народный артист России Александр Лазарев;
  • директор театра Милена Авимская;
  • народная артистка России Ольга Богданова;
  • генеральный директор киностудии "Военфильм", народный артист России Игорь Угольников;
  • артист Тимур Еремеев.
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