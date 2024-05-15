15 мая, 16:30M24.RU
Александр Лазарев рассказал о премьерах в Театре Российской армии
15 мая в МИА "Россия сегодня" прошла пресс-конференция, посвященная 95-му юбилейному сезону Театра Российской армии.
О стратегии развития театра, создании нового культурного пространства, творческих планах и премьерах рассказывали:
- главный режиссер театра, народный артист России Александр Лазарев;
- директор театра Милена Авимская;
- народная артистка России Ольга Богданова;
- генеральный директор киностудии "Военфильм", народный артист России Игорь Угольников;
- артист Тимур Еремеев.