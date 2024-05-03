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03 мая, 20:00

Культура

"Кинореквизит": еда

"Кинореквизит": еда

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Ведущий Владимир Березин рассказывает об истории кино и о советской эпохе через знакомые каждому предметы быта и реквизит. В этом выпуске пойдет речь о продуктах питания.

Как были накрыты столы в популярных советских фильмах? Как зарождался советский общепит? Какие продукты были дефицитными? Почему четверг считался рыбным днем? Зачем Леонид Гайдай поливал еду на столах киногероев керосином? Почему Михаил Кокшенов обходил стороной автоматы с газированной водой? Что было не так с заливной рыбой на столе у Нади Шевелевой из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром"?

Об этом – в программе "Кинореквизит".

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Программа: Кинореквизит
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