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02 мая, 16:45

Культура

Актер Никита Тарасов рассказал, как вышел первый фильм с ним в главной роли

Актер Никита Тарасов рассказал, как вышел первый фильм с ним в главной роли

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По словам Никиты Тарасова, первый фильм, в котором он снялся в главной роли, вышел без громкой огласки. После этого они вместе с партнершей по картине Еленой Поляковой смотрели получившуюся картину в кинотеатре.

При этом в фильмографии актера значатся такие известные проекты, как "Битва за Севастополь", "Колл-центр", "Монах и бес", "Притяжение" и сериал "Кухня". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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