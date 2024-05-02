Актер Никита Тарасов рассказал, как вышел первый фильм с ним в главной роли

По словам Никиты Тарасова, первый фильм, в котором он снялся в главной роли, вышел без громкой огласки. После этого они вместе с партнершей по картине Еленой Поляковой смотрели получившуюся картину в кинотеатре.

При этом в фильмографии актера значатся такие известные проекты, как "Битва за Севастополь", "Колл-центр", "Монах и бес", "Притяжение" и сериал "Кухня". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.