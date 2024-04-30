"Звезды советского экрана": иностранцы в советском кино

В сентябре 1985 года в новом номере журнала "Советский экран" опубликовали репортаж с Московского международного кинофестиваля, куда слетелись актеры со всего мира. Читателям предлагалось познакомиться с ними поближе.

Что пожелал посмотреть в Советском Союзе актер Шон Коннери? Кто довел до слез Рода Стайгера на съемках фильма "Ватерлоо"? Из-за чего поссорились Ален Делон и Курд Юргенс на съемках фильма "Тегеран-43"? И почему Георгий Данелия не захотел снимать в своем фильме Тома Круза и Николаса Кейджа?

Подробности – в программе "Звезды советского экрана".