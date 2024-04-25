Движение на ряде улиц Москвы перекроют 26 апреля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 апреля, 08:00

Культура

Выставка Зураба Церетели откроется в Московском музее современного искусства

Выставка Зураба Церетели откроется в Московском музее современного искусства

"Звезды советского экрана": лучшие роли Натальи Варлей

Новости часа: Собянин сообщил о росте популярности "Академии инноваторов"

"Сити": топ-3 интересных выставок весны

"Моя Москва": Владимир Долинский. Часть 2

Три премьеры покажут в кинотеатре "Художественный" в рамках ММКФ

Гендиректор выставки "Россия" рассказала, как проект вдохновляет путешествовать по стране

"Сити": топ-3 выставочных проектов в Москве

Гендиректор выставки "Россия" рассказала, что интересного можно увидеть на экспозиции

Единый центр музейной аккредитации заработает на базе Музея Москвы с 1 сентября

В Московском музее современного искусства откроется новая выставка "Солнечный сад". В пятницу, 26 апреля, гости смогут увидеть скульптуры, витражи и редкие работы скульптора и художника Зураба Церетели.

А в галерее "Pop/off/art" проходит персональная выставка "Неоконструктивизм" Юрия Злотникова. Она открылась 23 апреля.

Подробности об этих и других культурных событиях – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуравыставкивидеоАнастасия БородинаМаксим СеликовАнастасия Арсланова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика