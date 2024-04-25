Выставка Зураба Церетели откроется в Московском музее современного искусства

В Московском музее современного искусства откроется новая выставка "Солнечный сад". В пятницу, 26 апреля, гости смогут увидеть скульптуры, витражи и редкие работы скульптора и художника Зураба Церетели.

А в галерее "Pop/off/art" проходит персональная выставка "Неоконструктивизм" Юрия Злотникова. Она открылась 23 апреля.

Подробности об этих и других культурных событиях – в эфире телеканала Москва 24.