Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Первый сезон проекта "Искусство в метро" продлится до конца лета. Некоторые художники уже появляются на трех станциях столичного метро, рассказал заммэра Максим Ликсутов.

"Проект "Искусство в метро" поможет художникам проявить себя, раскрыть талант и познакомить со своим творчеством множество людей. Первый сезон продлится до конца лета. Мы продолжаем участвовать в культурной жизни города по поручению мэра Москвы Сергея Собянина", – цитирует Ликсутова телеграм-канал Дептранса Москвы.

В рамках проекта участникам предлагается создавать картины в метро, а пассажиры смогут ознакомиться с современным искусством.

Для участия в проекте необходимо пройти творческий отбор, который скоро начнется. На первом этапе уже можно встретить художников на станциях "Киевская", "Парк Культуры" и "Достоевская". В будущем совместно с участниками проекта планируется организовывать выставки, мастер-классы и другие мероприятия.

До этого стало известно, что свыше 1,2 тысячи квадратных метров власти города выделят Музею транспорта Москвы в гараже Константина Мельникова под временные экспозиции. По словам Ликсутова, на временных выставках гости узнают о становлении и развитии системы городского транспортного сообщения в столице.

Ранее сообщалось, что участники проекта "Уличный артист" с начала мая начнут выступать на городских площадках Москвы уже восьмой раз подряд. Перед жителями и гостями столицы выступят профессионалы из разных творческих направлений: музыканты, мимы, чтецы, актеры, художники и танцоры.

