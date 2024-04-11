Тематический поезд в честь Северной Осетии запустили в метро Москвы

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

На Арбатско-Покровскую линию Московского метрополитена вышел поезд, посвященный Северной Осетии. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Вместе с Северной Осетией мы запустили новый тематический поезд, приуроченный сразу к нескольким важным датам: 250-летию вхождения этой территории в состав России, 240-летию со дня основания Владикавказа и 100-летию ее автономии", – цитируют Ликсутова на портале мэра и правительства Москвы.

Вице-мэр добавил, что пассажиры поезда смогут узнать больше о культуре, обычаях и людях, живущих в регионе. Поездки продолжают делать комфортными и интересными по поручению Сергея Собянина, уточнил Ликсутов.

Северная Осетия богата своей культурной, кухней, зажигательными танцами и песнями. Воины из регионов внесли значительный вклад в победу в Великой Отечественной войне. 79 жителям республики присвоили звание Героя Советского Союза.

Ранее по Арбатско-Покровской линии метро курсировал тематический поезд "Акварель". Его пассажиры могли увидеть картины художника Сергея Андрияки, а также студенческие и дипломные работы выпускников Академии акварели и изящных искусств, ректором которой он является.

