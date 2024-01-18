Тематический поезд "Акварель" запустили на Арбатско-Покровской линии метро

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Тематический поезд "Акварель" запустили на Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

В брендированном составе обновили экспозицию, уточнил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Поезд состоит из вагонов "Русич", внутри можно увидеть картины художника Сергея Андрияки, а также студенческие и дипломные работы выпускников Академии акварели и изящных искусств, ректором которой он является.

В департаменте отметили, что конструкцию вагонов изменили, чтобы превратить состав в настоящую передвижную галерею. На одной из сторон салона вместо сидений разместили картины. Каждую работу вставили в специальную раму, есть индивидуальная подсветка.

Ликсутов напомнил, что ведомство делает поездки не только комфортными, но и познавательными по поручению Сергея Собянина.

Ранее сообщалось, что Калужско-Рижскую и Большую Кольцевую линии столичного метрополитена укомплектовали современными составами "Москва-2020".

Также международная ассоциация "Метро" признала Московский метрополитен самым чистым в России. При составлении рейтинга учитывались 11 критериев. Среди них – наличие профессионального клинингового оборудования и специальных моющих средств.

Сергей Собянин: Сокольническую линию в этом году продлим до станции "Потапово"