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23 апреля, 15:45

Культура

"Звезды советского экрана": лучшие роли Льва Дурова

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В ноябре 1973 года шли съемки многосерийного фильма "Семнадцать мгновений весны". В это время журнал "Советский экран" опубликовал интервью со Львом Дуровым. Актер раскрыл несколько секретов со съемок, рассказал о своих любимых фильмах и историях из жизни.

Почему Лев Дуров разозлил директора "Мосфильма" Ивана Пырьева? Как Юрий Никулин, Александр Ширвиндт и Лев Дуров разыгрывали друг друга? Зачем Валентин Смирнитский съел мазь от облысения? И как собака искусала Дурова во время съемок фильма "Ко мне, Мухтар!"?

Подробности – в программе "Звезды советского экрана".

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Программа: Звезды советского экрана
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