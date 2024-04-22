"Звезды советского экрана": Ольга Волкова

"В первостепенные перевести" – так называлась статья в августовском номере журнала "Советский экран" за 1987 год. Автор рассуждал о том, как талантливое исполнение второстепенной роли делает фильм шедевром. И в качестве примера приводил работу актрисы Ольги Волковой. Ее официантка из "Вокзала для двоих", или настырная ассистентка режиссера в картине "Аплодисменты, аплодисменты", или модистка-француженка из фильма "Жестокий романс" – все эти образы настолько продуманы и точны, что врезаются в память навсегда.

Как Алиса Фрейндлих стала крестной мамой Волковой в искусстве? Почему Волкова оказалась в черном списке киноактеров? Какое обещание дал актрисе Эльдар Рязанов и почему исполнил его только через 12 лет? Как артистка боролась с хамами?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".