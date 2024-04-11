"Звезды советского экрана": Александра Захарова

Майский номер журнала "Советский экран" за 1988 год анонсировал фильм "Убить дракона". На обложках редакторы разместили фото главных актеров новой картины. Если Олега Янковского и Александра Абдулова читатели узнавали, то смеющуюся девушку в короткой юбке многие видели впервые.

Как Татьяна Пельтцер и Ольга Аросева помогли юной Александре Захаровой окончить школу? Каким образом во время работы над фильмом "Дом, который построил Свифт" Александра поставила в неловкое положение своего отца, режиссера Марка Захарова? Почему на съемках комедии "Формула любви" Захарова боялась ложиться в стог сена с Александром Абдуловым?

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