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18 апреля, 10:50

Культура

"Моя Москва": Алена Яковлева. Часть 1

"Моя Москва": Алена Яковлева. Часть 1

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Актриса Алена Яковлева родилась и выросла в Москве, она мечтала стать журналисткой и даже поступила на журфак МГУ, а потом вдруг решила пойти по стопам своего отца – знаменитого актера Юрия Яковлева.

Прогуливаясь по любимому с детства району Дорогомилово, народная артистка России расскажет, почему боялась ходить в школу, где купила своего первого пупса, благодаря кому стала актрисой и какая она – Москва Алены Яковлевой.

Подробности – в программе "Моя Москва".

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