"Моя Москва": Алена Яковлева. Часть 1

Актриса Алена Яковлева родилась и выросла в Москве, она мечтала стать журналисткой и даже поступила на журфак МГУ, а потом вдруг решила пойти по стопам своего отца – знаменитого актера Юрия Яковлева.

Прогуливаясь по любимому с детства району Дорогомилово, народная артистка России расскажет, почему боялась ходить в школу, где купила своего первого пупса, благодаря кому стала актрисой и какая она – Москва Алены Яковлевой.

Подробности – в программе "Моя Москва".