"Мой район. Новости": водоемную башню XIX века отреставрируют в Москве

Водоемную башню XIX века, которой уже более 125 лет, отреставрируют на железнодорожной станции Москва-Товарная. Раньше она снабжала водой находящееся рядом депо и подъезжающие паровозы. Теперь там организуют культурное пространство.

Работы проведут по программе "1 рубль за квадратный метр в год". За символическую арендную плату инвесторы обязуются отреставрировать здания, а также восстановить эклектичный дом известного советского скульптора Николая Андреева.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".