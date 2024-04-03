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"Мой район. Новости": водоемную башню XIX века отреставрируют в Москве

"Мой район. Новости": водоемную башню XIX века отреставрируют в Москве

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Водоемную башню XIX века, которой уже более 125 лет, отреставрируют на железнодорожной станции Москва-Товарная. Раньше она снабжала водой находящееся рядом депо и подъезжающие паровозы. Теперь там организуют культурное пространство.

Работы проведут по программе "1 рубль за квадратный метр в год". За символическую арендную плату инвесторы обязуются отреставрировать здания, а также восстановить эклектичный дом известного советского скульптора Николая Андреева.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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