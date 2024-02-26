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26 февраля, 15:35

Экономика

"Торги Москвы": покупка машино-мест у города

"Торги Москвы": покупка машино-мест у города

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Город регулярно выставляет на торги сотни машино-мест в подземных паркингах и гаражных комплексах в разных районах столицы. Их можно купить по преимущественному праву, а можно через электронные торги.

Как стать обладателем машино-места от города с большой скидкой? Об этом – в программе "Торги Москвы".

Информацию о новых лотах и процедуре торгов можно узнать на сайте Департамента Москвы по конкурентной политике.

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экономикагородвидеоЕвгений Беляков
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