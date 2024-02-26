"Торги Москвы": покупка машино-мест у города

Город регулярно выставляет на торги сотни машино-мест в подземных паркингах и гаражных комплексах в разных районах столицы. Их можно купить по преимущественному праву, а можно через электронные торги.

Как стать обладателем машино-места от города с большой скидкой? Об этом – в программе "Торги Москвы".

Информацию о новых лотах и процедуре торгов можно узнать на сайте Департамента Москвы по конкурентной политике.