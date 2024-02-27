В Москве выставили на торги более 170 парковочных мест на улице Брусилова

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На городские торги выставили 173 парковочных места в трех наземных паркингах в районе Южное Бутово. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

Он отметил, что площадь машино-мест варьируется от 11,6 до 18,6 квадратного метра.

"Они будут реализованы на открытых аукционах, посредством публичного предложения на понижение цены, а также без объявления цены, когда победителями становятся претенденты, предложившие наибольшую сумму за лот. Заявочные кампании завершатся в период с 1 по 18 марта", – сообщил Пуртов.

Уточняется, что паркинги располагаются на улице Брусилова, которая проходит вдоль жилого массива и соединяет Варшавское шоссе с трассой М-2 "Крым". Неподалеку находятся АЗС, автомойки, пункты автосервиса и магазины сопутствующих товаров.

Большая часть машино-мест, выставленных на торги, находится на многоуровневой парковке по адресу улица Брусилова, дом 3. Здесь доступно 113 лотов. Еще 35 парковочных мест можно приобрести в доме 35, оставшиеся 25 лотов размещены в доме 23.

Торги будут проходить с 6 по 28 марта. Для того, чтобы принять в них участие, необходимо пройти регистрацию на электронной торговой площадке "Росэлторг" и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Ранее стало известно, что на городские торги выставлено семь земельных участков для индивидуального жилищного строительства в Троицком административном округе. Пять участков будут реализованы в поселении Вороновском. По одному можно приобрести в поселениях Роговском и Краснопахорском.

До этого нежилое здание площадью 14,8 квадратного метра недалеко от Донского монастыря выставили на городские торги, объект имеет свободное назначение. Здание расположено по адресу улица Шаболовка, дом 58, строение 2.

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