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20 февраля, 16:00

Экономика

Правила ввоза китайских машин в Россию изменятся 1 апреля

Правила ввоза китайских машин в Россию изменятся 1 апреля

Правила ввоза китайских машин изменятся в России с 1 апреля

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C 1 апреля в России будут действовать новые правила ввоза китайских машин. Компаниям нужно будет оформлять одобрение типа транспортного средства (ОТТС), причем этот шаг связан с множеством дополнительных расходов. Кроме того, в апреле 2024 года повысят таможенные платежи.

Как на все перечисленное отреагирует российский авторынок? Как изменятся правила параллельного импорта китайских автомобилей? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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