Правила ввоза китайских машин в Россию изменятся 1 апреля

C 1 апреля в России будут действовать новые правила ввоза китайских машин. Компаниям нужно будет оформлять одобрение типа транспортного средства (ОТТС), причем этот шаг связан с множеством дополнительных расходов. Кроме того, в апреле 2024 года повысят таможенные платежи.

Как на все перечисленное отреагирует российский авторынок? Как изменятся правила параллельного импорта китайских автомобилей? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.