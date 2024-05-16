Reuters: G7 выступит в поддержку плана ЕС изымать прибыль от реинвестирования активов РФ

Фото: 123RF/kar881am

Министры финансов стран G7 на следующей неделе выступят в поддержку планов ЕС, предполагающих изъятие прибыли от реинвестирования замороженных активов РФ в пользу Украины. Об этом со ссылкой на источник в Минфине Италии сообщает Reuters.

Согласно его данным, 23–25 мая в Италии состоится встреча министров, на которой будет подготовлена база для заключения соответствующего соглашения на саммите G7, который пройдет в июне.

Ранее исполнительный директор депозитария Euroclear, в котором заморожено свыше 200 миллиардов евро российских активов, раскрыла предполагаемую схему присвоения Евросоюзом доходов от них. Так, сумма, которую получит Еврокомиссия, будет находиться в интервале между 87% и 89% чистой прибыли от реинвестирования российских активов после уплаты бельгийских налогов в размере 25%. Еврокомиссия намерена получить по этой схеме от Euroclear от 2 до 3 миллиардов евро, 90% из которых пойдут на финансирование поставок оружия для Украины.

В Кремле ранее сообщили, что в случае изъятия активов Россия будет бесконечно отстаивать свои интересы в судах – конфискация ее активов станет гвоздем в гроб западной экономической системы. Кроме того, иностранные инвесторы и государства в случае конфискации российских активов на Западе будут 10 раз думать, прежде чем вкладывать туда деньги, считают в Москве.