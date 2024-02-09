Курьер на электровелосипеде сбил ребенка на тротуаре в Подмосковье и уехал

Фото: Следственный комитет РФ

Курьер на электровелосипеде сбил на тротуаре возвращавшегося из школы домой ребенка и уехал, мальчик упал и получил повреждения. Инцидент, по данным СМИ, произошел в деревне Путилково городского округа Красногорск. Об этом сообщается в телеграм-канале ГСУ СК РФ по Московской области.

В ведомстве подчеркнули, что по данному факту следователь следственного отдела по Красногорску ГСУ СК РФ по Московской области возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

Следствие уточнило, что сейчас следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства случившегося и лицо, которое причастно к совершению преступления. В ходе расследования будет дана оценка всем доводам, указанным в публикации, заключили в сообщении.

В 2023 году в Москве произошло 858 аварий с участием детей в возрасте до 16 лет. В результате ДТП погибли 4 ребенка и 905 детей пострадали.

В частности, водитель микроавтобуса "Форд" сбил ребенка, который переходил по пешеходному переходу Онежскую улицу. Пострадавшего 10-летнего мальчика госпитализировали.

"Московский патруль": женщина за рулем каршеринга сбила ребенка