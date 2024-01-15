15 января, 17:21Общество
Более 800 ДТП с участием детей произошло в Москве в прошлом году
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В прошлом году в Москве произошло 858 аварий с участием детей в возрасте до 16 лет. В результате ДТП погибли четыре ребенка и 905 детей пострадали, сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.
По данным ведомства, 10% из всего числа пострадавших носили световозвращающую одежду. Чаще всего несовершеннолетние москвичи переходили дорогу в неположенном месте, выходили на проезжую часть или переходили ее на красный сигнал светофора.
"Остается актуальной проблема использования пешеходами световозвращающих элементов, делающих их более заметными для водителей в темное время суток. ДТП с детьми чаще всего регистрировались с 18:00 до 20:00", – добавила Госавтоинспекция.
Ранее в Республике Алтай автобус наехал на 9-летнего ребенка, который скатился на ледянке на проезжую часть. Мальчик погиб на месте происшествия.
До этого на Урале водитель внедорожника насмерть сбил 12-летнюю девочку, которая перебегала дорогу, чтобы купить мандарины в магазине. От полученных травм девочка скончалась до прибытия бригады скорой медицинской помощи.
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