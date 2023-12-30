На Алтае автобус насмерть сбил ребенка, который скатился на ледянке на дорогу

Фото: МВД по Республике Алтай

В Республике Алтай автобус наехал на 9-летнего ребенка, который скатился на ледянке на проезжую часть. От полученных травм мальчик погиб. Об этом сообщили в телеграм-канале МВД республики.

Сообщается, что трагедия случилась в субботу, 30 декабря. По предварительным данным, местный житель допустил наезд на 9-летнего мальчика, который скатился на ледянке с уклона прямо на проезжую часть. Ребенок погиб на месте происшествия.

В Госавтоинспекции призвали родителей уделить особенное внимание безопасности детей на новогодних каникулах и напомнить детям о простых правилах безопасности на дороге: не игнорировать сигналы светофора, переходить проезжую часть в строго установленных для этого местах и не играть вблизи проезжей части.

Ранее на Урале водитель внедорожника насмерть сбил 12-летнюю девочку, которая перебегала дорогу, чтобы купить мандарины в магазине. От полученных травм девочка скончалась до прибытия бригады скорой медицинской помощи.