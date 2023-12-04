Суд оставил в силе приговор женщине, сбившей мать с ребенком в Москве

Фото: телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции"

Московский городской суд 4 декабря оставил без изменения приговор Тушинского районного суда в отношении Натальи Украинской. Об этом сообщается в телеграм-канале московских судов общей юрисдикции.

Тушинский районный суд назначил Украинской наказание в виде лишения свободы на 9 лет в исправительной колонии общего режима, а также лишение права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2,5 года.

Автомобиль, за рулем которого находилась женщина, выехал на тротуар и сбил женщину с двумя детьми вечером 27 ноября 2022 года.

В результате происшествия 36-летняя пешеход скончалась на месте, а ее четырехлетний сын – в автомобиле скорой помощи. Одиннадцатимесячную девочку, которая в момент аварии находилась в коляске, госпитализировали с сотрясением головного мозга.

В январе 2023 года отмечалось, что суд решил продлить арест обвиняемой. Женщина, устроившая ДТП, выступала против и просила о назначении домашнего заключения или залога в размере одного миллиона рублей.

Потерявший жену и ребенка мужчина обратился к виновнице ДТП на улице Свободы