Суд продлил арест обвиняемой в смертельном ДТП на улице Свободы

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Суд решил продлить до 27 февраля арест обвиняемой в смертельной аварии на улице Свободы, в результате которой погибли женщина и ее ребенок. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на столичную прокуратуру.

"С учетом позиции прокуратуры Северо-Западного административного округа Тушинский районный суд продлил срок содержания под стражей женщине, обвиняемой в совершении ДТП, до 27 февраля 2023 года", – отмечается в материале.

Обвиняемая выступала против продления ареста. Она просила о назначении домашнего заключения или залога в размере одного миллиона рублей.

Смертельное ДТП случилось вечером 27 ноября. Находясь за рулем Kia, женщина вылетела на тротуар на улице Свободы и сбила женщину с двумя детьми.

В результате аварии мать скончалась на месте, а ее четырехлетний сын – в машине скорой. Одиннадцатимесячную девочку, которая в момент аварии находилась в коляске, доставили в больницу с сотрясением мозга.

Позднее в прокуратуре сообщили, что водитель Kia находилась в состоянии наркотического опьянения.

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