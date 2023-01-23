ДТП с участием трех машин произошло на Бесединском мосту

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Три автомобиля столкнулись на внутренней стороне 19 километра МКАД на Бесединском мосту. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"На внутренней стороне 19 километра МКАД (на Бесединском мосту) произошло столкновение трех автомобилей", – указано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что три из пяти полос движения заняты. На месте происшествия работают оперативные службы города, обстоятельства инцидента и информация о пострадавших выясняются.

Ранее сообщалось, что три автомобиля столкнулись на Волгоградском проспекте. Из-за ДТП проезд в оба направления осуществлялся по одной полосе.

До этого пять автомобилей столкнулись на внутренней стороне 108-го километра МКАД перед шоссе Энтузиастов. Из-за аварии перекрывали три полосы из пяти.

Три автомобиля столкнулись на внутренней стороне 19 км МКАД

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