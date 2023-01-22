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Происшествия

Пять автомобилей столкнулись на 108-м километре МКАД

Пять автомобилей столкнулись на 108-м километре МКАД

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Пять автомобилей столкнулись на внутренней стороне 108-го километра МКАД перед шоссе Энтузиастов. Об этом сообщает столичный Дептранс.

На месте происшествия работаю оперативные службы города. Специалисты выясняют обстоятельства произошедшего, информация о пострадавших уточняется.

Из-за аварии перекрыты три полосы из пяти. В районе аварии затруднено движение.

В Дептрансе посоветовали автомобилистам выбирать пути объезда. Подробнее об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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