Пять автомобилей столкнулись на 108-м километре МКАД

Пять автомобилей столкнулись на внутренней стороне 108-го километра МКАД перед шоссе Энтузиастов. Об этом сообщает столичный Дептранс.

На месте происшествия работаю оперативные службы города. Специалисты выясняют обстоятельства произошедшего, информация о пострадавших уточняется.

Из-за аварии перекрыты три полосы из пяти. В районе аварии затруднено движение.

В Дептрансе посоветовали автомобилистам выбирать пути объезда. Подробнее об этом – в сюжете телеканала Москва 24.