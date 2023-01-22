13:30Происшествия
Пять автомобилей столкнулись на 108-м километре МКАД
Пять автомобилей столкнулись на внутренней стороне 108-го километра МКАД перед шоссе Энтузиастов. Об этом сообщает столичный Дептранс.
На месте происшествия работаю оперативные службы города. Специалисты выясняют обстоятельства произошедшего, информация о пострадавших уточняется.
Из-за аварии перекрыты три полосы из пяти. В районе аварии затруднено движение.
В Дептрансе посоветовали автомобилистам выбирать пути объезда. Подробнее об этом – в сюжете телеканала Москва 24.