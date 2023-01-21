Родители двух девочек погибли во время пожара в частном доме в Домодедове

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Уголовное дело возбуждено после пожара в частном жилом доме в городском округе Домодедово, унесшего жизни двоих человек, сообщает Агентство "Москва".

По предварительным данным, ЧП произошло в деревне Максимиха. При приготовлении пищи на кухне взорвался газовый баллон, в результате чего в помещении возник пожар. Погибли двое взрослых. Также в доме находились две их дочки 12 и 14 лет. Девочкам оказана необходимая медицинская помощь.

После гибели мужчины и женщины следствие возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Домодедовская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела.

Сообщение о возгорании поступило спасателям в пятницу в 19.50. Спустя 40 минут пожар был локализован на площади 42 квадратных метра. Позже было ликвидировано открытое горение. В МЧС уточнили, что дом находится в коттеджном поселке "Сказка-2".

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