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Происшествия

Три этажа старого жилого дома загорелись в Самаре

Три этажа старого жилого дома загорелись в Самаре

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Три этажа жилого дома, построенного в 1917 году, загорелись в Самаре. Известно, что один человек погиб, трое детей пострадали. В МЧС сообщили, что площадь огня разрослась до 800 квадратных метров. Спасатели пока не могут зайти в сгоревшие квартиры, потому что существует угроза обрушения.

Также отмечается, что есть риск распространения огня: он может перекинуться на гостиницу, которая примыкает к дому. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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