Бастрыкин поручил провести проверку после пожара на складе на северо-востоке Москвы

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Москве Андрею Стрижову провести проверку после пожара на складе на северо-востоке столицы. Об этом пресс-служба ведомства сообщает в своем телеграм-канале.

"Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", – говорится в сообщении.

Пожар в складском здании при автосервисе на улице Добролюбова произошел во вторник, 10 января. Возгоранию был присвоен третий ранг сложности, который позднее понизили до второго.

Площадь пожара составила две тысячи квадратных метров. К тушению были привлечены 136 человек и 48 единиц техники, в том числе авиация.

Столичная прокуратура организовала проверку по факту пожара. Ведомство проверит исполнение требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности.

Ранее стало известно, что на территории склада за торговым центром "Отрада" в подмосковном поселке Отрадное произошло возгорание на площади 240 "квадратов".

Данные о возгорании на 7-м километре Пятницкого шоссе поступили спасателям во вторник, 10 января, в 16:15 по московскому времени.

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