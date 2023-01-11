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Не менее шести человек получили ранения после нападения злоумышленника с ножом на Северном вокзале в Париже. Об этом сообщает издание Figaro со ссылкой на источники.

Уточняется, что травмы получил в том числе и сотрудник полиции.

В Национальной компании французских железных дорог дали комментарий газете, отметив, что злоумышленник также был травмирован, а впоследствии эвакуирован с места происшествия.

О нападении злоумышленника на парижском вокзале стало известно в среду, 11 января. Подозреваемый был задержан правоохранителями. Из-за происшествия расписание некоторых поездов было нарушено.

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