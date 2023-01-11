Пожар в ТиНАО, где загорелись машины, локализован

Фото: телеграм-канал "112"

Пожарные локализовали возгорание, вспыхнувшее в ТиНАО. Как РИА Новости сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС, там загорелись цистерна с топливом и несколько машин.

ЧП произошло на улице Бориса Пастернака возле станции метро "Рассказовка". Огонь охватил около 150–200 квадратных метров. Всего загорелись шесть машин.

Ранее пожар произошел на территории склада за ТЦ "Отрада" на Пятницком шоссе. Спустя меньше двух часов открытое горение ликвидировали. В результате инцидента никто не пострадал.



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