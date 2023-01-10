18:37Происшествия
Открытое горение ликвидировали на складе возле ТЦ "Отрада" в городском округе Красногорск
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Пожарные устранили открытое горение на складе возле ТЦ "Отрада" в городском округе Красногорск, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Подмосковью.
"17:52 – ликвидация открытого горения", – отметили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что внутри склада за торговым центром "Отрада" на Пятницком шоссе произошло возгорание на большой площади. Сотрудники МЧС получили информацию о пожаре в 16:15.
В 17:30 пожарные локализовали возгорание на площади 240 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.
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