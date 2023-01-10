Возгорание на складе в подмосковном ТЦ "Отрада" локализовали

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Пожарным удалось локализовать возгорание на площади 240 квадратных метров на складе в подмосковном торговом центре "Отрада". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по Московской области.

"В 17:30 по московскому времени объявлена локализация на площади 240 квадратных метров", – рассказал собеседник агентства.

Данные об огне, который охватил склад на 7-м километре Пятницкого шоссе, поступили специалистам в 16:15 по московскому времени. Пламя распространилось внутри здания.

Сейчас спасатели задействовали все меры для ликвидации огня. На сегодняшнее время информация о пострадавших не поступала.

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