Президент РАН допустил переход пандемии коронавируса в режим сезонных эпидемий

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Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев допустил переход пандемии коронавируса в статус сезонных эпидемий гриппа. Об этом сообщает ТАСС.

"Пандемия ковида с 2022 года, как я ожидаю, войдет в режим эпидемии гриппа, его сезонности. Я бы нашу ситуацию [сравнил] с 1960-ми годами, когда была эпидемия гонконгского гриппа с серьезными последствиями и большим количеством тяжело больных людей", – заявил специалист.

Сергеев отметил, что ситуация с коронавирусом постепенно выправляется – появляются лекарства и протоколы лечения. Их грамотное применение позволит относиться к COVID-19 более спокойно.

Также президент РАН объяснил высокий уровень смертности от коронавируса в России. По его мнению, данная тенденция связана с низким уровнем вакцинации среди населения.

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский ранее предположил, что в январе в России возможен подъем заболеваемости коронавирусом. К такой ситуации подтолкнет распространение "Омикрон"-штамма.

За последние сутки в стране подтвердили 16 343 новых случая коронавируса. В Санкт-Петербурге подтвердили 1 341 новый случай COVID-19, в Москве – 1 335, в Московской области – 1 180.