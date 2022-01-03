В Москве выявили 1 335 случаев коронавируса за сутки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в Москве зафиксировали 1 335 случаев коронавируса. В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал минимальным с 8 сентября.

Всего число инфицированных в столице людей увеличилось до 2 036 375. Умерли в Москве за время пандемии 36 977 человек.

За последние 24 часа число летальных исходов из-за коронавируса возросло на 835 человек.

Выздоровел за сутки 2 291 пациент. Всего число людей, переборовших инфекцию, увеличилось до 1 875 577. Сейчас в столице, по данным штаба, продолжает лечение 123 821 человек.

За последние сутки в России подтвердили 16 343 случая новой коронавирусной инфекции. В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 554 309 случаев (+0,16%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьшие темпы прироста за сутки были отмечены в Ненецком автономной округе (0%) и Смоленской области (0,01%).

За последние сутки подтверждено 835 смертей от последствий коронавирусной инфекции. За весь период пандемии по стране умерло 311 353 человека

Также за прошедшие сутки выписано по выздоровлении 24 037 пациентов. Всего коронавирусом в Российской Федерации переболели 9 548 076 человек.