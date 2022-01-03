В России выявили 16 343 новых случая коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 –16 343 в 84 регионах, как сообщает Оперштаб.

Выявлено активно 1 147 (7,0%) эпизодов заболеваемости без клинических проявлений.

В Санкт-Петербурге подтвердили 1 341 новый случай COVID-19, в Москве – 1 335, в Московской области – 1 180, в Челябинской области – 445, в Свердловской области – 445.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 554 309 случаев (+0,16%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьшие темпы прироста за сутки были отмечены в Ненецком автономной округе (0%) и Смоленской области (0,01%).

За последние сутки подтверждено 835 смертей от последствий коронавирусной инфекции. За весь период пандемии по стране умерло 311 353 человека

Также за прошедшие сутки выписано по выздоровлении 24 037 пациентов. Всего коронавирусом в Российской Федерации переболели 9 548 076 человек.

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова ранее объявила, что люди со второй и четвертой группой крови более подвержены заражению коронавирусом. Первая и третья группы частично защищены антителами на антиген А, похожий на коронавирусный антиген.