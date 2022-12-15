МЧС России попросит правительство разрешить внеплановые проверки крупных ТРЦ и складов

Фото: портал мэра и правительства москвы/Александра Липкина

Глава МЧС России Александр Куренков рассказал, что ведомство считает необходимым провести внеплановые проверки в торговых центрах и на складах после недавних крупных пожаров, чтобы проконтролировать соблюдение правил пожарной безопасности.

"МЧС будет обращаться в правительство РФ для организации внеплановых надзорных мероприятий в отношении всех крупных торгово-развлекательных центров и складских комплексов", – передает ТАСС его слова.

В рамках проверок внимание будут обращать на следующие моменты:

наличие и работоспособность систем сигнализации и пожаротушения;

содержание эвакуационных выходов;

наличие средств пожаротушения;

уровень подготовки персонала к реагированию на возможные нештатные ситуации.

Специалисты также проконсультируют собственников помещений на предмет пожарной безопасности, добавил Куренков.

Ранее произошел пожар в гипермаркете OBI в торговом центре "Мега Химки". По данным следствия, в помещении ТЦ проводили сварочные работы, в результате которых загорелись палеты с товаром. После этого огонь распространился на большую площадь.

В результате ЧП погиб один человек. Когда началось возгорание, трое охранников эвакуировались. В экстренных службах рассказали, что один из них остался понаблюдать за пожаром, однако в результате взрыва на голову мужчине упала конструкция.

До этого сообщалось о пожаре в торговом центре "Дом торговли" в Ельце. Из здания эвакуировали 50 человек. После ликвидации возгорания спасатели обнаружили тело женщины.

Двух человек задержали по делу о пожаре в OBI в Химках

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