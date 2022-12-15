11:27Безопасность
МЧС России попросит правительство разрешить внеплановые проверки крупных ТРЦ и складов
Фото: портал мэра и правительства москвы/Александра Липкина
Глава МЧС России Александр Куренков рассказал, что ведомство считает необходимым провести внеплановые проверки в торговых центрах и на складах после недавних крупных пожаров, чтобы проконтролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
"МЧС будет обращаться в правительство РФ для организации внеплановых надзорных мероприятий в отношении всех крупных торгово-развлекательных центров и складских комплексов", – передает ТАСС его слова.
В рамках проверок внимание будут обращать на следующие моменты:
- наличие и работоспособность систем сигнализации и пожаротушения;
- содержание эвакуационных выходов;
- наличие средств пожаротушения;
- уровень подготовки персонала к реагированию на возможные нештатные ситуации.
Специалисты также проконсультируют собственников помещений на предмет пожарной безопасности, добавил Куренков.
Ранее произошел пожар в гипермаркете OBI в торговом центре "Мега Химки". По данным следствия, в помещении ТЦ проводили сварочные работы, в результате которых загорелись палеты с товаром. После этого огонь распространился на большую площадь.
В результате ЧП погиб один человек. Когда началось возгорание, трое охранников эвакуировались. В экстренных службах рассказали, что один из них остался понаблюдать за пожаром, однако в результате взрыва на голову мужчине упала конструкция.
До этого сообщалось о пожаре в торговом центре "Дом торговли" в Ельце. Из здания эвакуировали 50 человек. После ликвидации возгорания спасатели обнаружили тело женщины.
Двух человек задержали по делу о пожаре в OBI в Химках
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