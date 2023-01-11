Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин открыл третий участок магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе от Боровского до Киевского шоссе.

"Ранее мы запустили участок от Калужки (Калужское шоссе – Прим. ред.) до Киевки (Киевское шоссе – Прим. ред.). Сегодня запускаем от Киевки до Боровского шоссе", – сообщил Собянин.

Строительство третьего участка от Боровского до Киевского шоссе начали в феврале 2021 года. Его завершили досрочно – в декабре 2022 года. Участок включает семь километров дорог, тоннель под Киевским шоссе, съезды на Киевское и Боровское шоссе, два подземных пешеходных перехода и другие объекты дорожной инфраструктуры.

Открытие третьего участка автодороги позволит улучшить транспортную доступность для проживающих в Ново-Переделкине и Солнцеве, а также поселениях Внуковском и Московском. Сама трасса Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе станет важным транспортным каркасом Троицкого и Новомосковского административных округов. Общая протяженность дорог в составе магистрали оценивается в 90 километров.

Ранее Собянин сообщил, что в 2023 году в Москве планируют достроить северный дублер Кутузовского проспекта. Введение магистрали в эксплуатацию позволит улучшить транспортную ситуацию для жителей Западного административного округа столицы. Помимо этого, в наступившем году в городе планируют достроить южный участок Московского скоростного диаметра.

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