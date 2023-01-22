ВСУ ночью обстреляли пять населенных пунктов в Херсонской области

Фото: AP Photo/Mindaugas Kulbis

Вооруженные силы Украины ночью обстреляли пять населенных пунктов в Херсонской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

По словам представителя, военные Украины обстреляли гражданскую инфраструктуру. Вечером 21 января были выпущены десять артиллерийских снарядов по населенному пункту Днепряны, а также семь – по Сагам.

"В ночное время ВСУ обстреляли из ствольной артиллерии гражданскую инфраструктуру, населенные пункты Алешки, Корсунка и Виноградное, выпустив в общей сложности 23 снаряда", – отметил представитель.

На данный момент специалисты экстренных служб уточняют информацию о пострадавших жителях и разрушениях инфраструктуры.

Ранее в ЛНР заявили, что ВСУ выпустили по городу Стаханов 6 ракет из РСЗО HIMARS. Обстрел был зафиксирован в субботу, 21 января, в 22:52 (время совпадает с московским).

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