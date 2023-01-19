В Волгоградской области подростки сняли на видео убийство собаки

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области

Два подростка из Волгоградской области сняли на видео убийство собаки, после чего опубликовали ролик в Сети. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

По информации полиции, на видео попали два 17-летних подростка, их личности установлены. Во время допроса молодые люди заявили, что хотели привлечь внимание пользователей в интернете.

Собаку, как было установлено, подростки выкрали с частной территории у знакомой женщины. В отношении них может быть возбуждено уголовное дело.

В сентябре в Москве задержали живодера, который снимал издевательства над кошками на видео и выкладывал записи в Telegram. Ребенку было порядка 13 лет.

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