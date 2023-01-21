Все люди с застрявшего в горах Сочи аэростата спасены

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Все взрослые и дети, ранее застрявшие на аэростате в горах Сочи, найдены и находятся в безопасноси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В настоящее время все люди с аэростата спасены. Удалось найти и взрослых, и детей. Никому из них помощь не требуется. Люди находятся в безопасности", – заявил собеседник информагентства.

По информации пресс-службы МЧС России, спасатели на месте оценивают состояние людей. Эвакуацию туристов проведут с помощью вертолета.

Ранее стало известно, что воздушный шар с людьми застрял на дереве на горе высотой 2 тысячи метров в селе Солохаул в Лазаревском районе Сочи. В кабине находились три ребенка и три взрослых человека.

Впоследствии появилась информация о том, что пассажиры аэростата самостоятельно спустились, спасатели приступили к их поискам с воздуха и на земле.

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