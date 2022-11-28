Очевидец заявил, что сбивший мать с детьми в Москве автомобиль не уворачивался от аварии

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Водитель автомобиля Kia, который сбил мать с двумя детьми на улице Свободы в Москве, не нажимала на газ, автомобиль ехал как будто по накатанной и не пытался избежать столкновения со столбами. Об этом сообщает "Газета.ру".

По словам очевидца, он услышал хруст по ходу движения, а после увидел, что машина заехала на бордюр, отделенный от трамвайных путей. После этого, добавил мужчина, иномарка съехала с бордюра и начала двигаться на тротуар, где в этот момент шла женщина с детьми.

"Я их тоже хорошо видел, даже крикнул, чтобы она уходила, но она прям на месте остановилась. Машина шла ровно, как будто человек, который был за рулем, отключился. Это ощущалось, потому что обычно как-то уходят от удара, тем более там два столба рядом и прям вот на них прошла", – добавил свидетель произошедшего.

Он выразил уверенность, что водитель не нажимала на газ, так как в противном бы случае автомобиль ехал с ускорением. По его словам, сразу после столкновения старший ребенок подавал признаки жизни, а мать уже не дышала.

"Младшая девочка, я не видел, как отлетала, а мальчика с мамой прям вот ровно посередине она зацепила, ударилась об дерево – мать с одной стороны от машины лежала, а ребенок – с другой", – сказал мужчина.

Свидетель добавил, что маленькая девочка, которая находилась в коляске, была жива. После происшествия ее взял на руки один из очевидцев, а после передал врачам скорой. Мужчина уточнил, что по приезде медики быстро забрали мальчика, который лежал в сугробе, а девочку "откачивали минут 15" в стоящей рядом машине скорой.

Очевидец рассказал, что водитель не сразу вылезла из машины, ей помогли выйти через несколько минут после случившегося. По его словам, запаха алкоголя от женщины не чувствовалось, она сама также отвергала, что употребляла что-либо.

"Единственное, я ее спросил, есть ли кто еще в машине. Она сказала, что есть маленькая собака. Ребята заглядывали в машину, и спасатели потом приехали – никакой собаки там не было. Она была в шоке, конечно, потому что очень много народу туда приехало сразу", – сказал мужчина.

Он пояснил, что сначала женщина не понимала, что произошло, а когда ей все объяснили, то впала в истерику.

О том, что в момент аварии водитель была трезва, подтвердили ТАСС в правоохранительных органах. По данным собеседника агентства, женщина получила права в 2019 году, с тех пор не имела штрафов.

Источник отметил, что 37-летняя женщина выехала на встречную полосу и столкнулась со стоящим трамваем № 6, где находились 15 человек. Затем автомобиль продолжил движение и вылетел на тротуар.

"36-летняя женщина от полученных травм умерла на месте. Также погиб ее четырехлетний сын. Одиннадцатимесячная девочка, которая в момент аварии находилась в коляске, госпитализирована ГКБ им. Башляевой с сотрясением головного мозга", – добавил представитель правоохранительных органов.

По его словам, водитель трамвая также имеет стаж с 2019 года, а в 2022 году она четыре раза привлекалась к административной ответственности. Отмечается, что у Kia Sportage были зимние нешипованные шины.

Автомобиль выехал на тротуар и сбил женщину с двумя детьми вечером в воскресенье, 27 ноября. Мать умерла на месте, а старший ребенок скончался в машине скорой помощи. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.



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